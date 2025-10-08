Saimbeyli’ye bağlı Naltaş Mahallesi’nde yaşayan işitme ve konuşma engelli kardeşler Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı iki katlı evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine evden kaçamayan iki engelli kardeş yangında çöken evin altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla iki kardeşin cenazesinden kalan kalıntılar çıkarılarak adli tıpa gönderildi.

Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden iki kardeş, bugün tek tabuta konularak Naltaş Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrasında iki kardeş tek mezarda toprağa verildi.

Cenaze törenine Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Vahap Şener, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan yan binada yaşayan ve camdan atlayarak kurtulan engelli ağabey Mikdat Menteş'in (85) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.