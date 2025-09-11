2 CHP’li belediye başkanı daha AKP’ye geçecek! Ünlü gazeteci isim vererek açıkladı... Ankara bu kulisi konuşuyor...

CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların ardından geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararı ile eski vekil Gürsel Tekil, kayyum olarak görevlendirilmişti. CHP içerisinde yaşanan gerilim istifalar ile büyüyor.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun istifa edip, AKP’ye geçmesi büyük tepki çekmişti. Çerçioğlu’ndan sonra CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanıp görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Belediye Meclis'i tarafından Beykoz Belediyesi Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de istifa etti. Gürzel’in AKP’ye geçeceği konuşuluyor.

İstifalar ise Meclis üyelerine sıçradı. Gürzel'in ardından dün sabah CHP'li meclis üyeler Uğur Gökdemir, Murat Uzun ve Nevzat Cebeci de ana muhalefet partisinden art arda istifa etti. Bu noktada CHP meclis çoğunluğunu kaybederken, AKP öne geçti.

2 CHP'Lİ BELEDİYE DAHA AKP'YE GEÇECEK

Ünlü gazeteci Mahir Kılıç ise X hesabı üzerinden bomba bir iddiada bulundu. Kılıç, AKP’ye geçecek olan 2 CHP’li belediyeyi açıkladı. Kılıç, “Başka belediye başkanlarının da iktidar partisine geçebileceği ifade edilmişti. Bu konuda bir çok belediye başkanının ismi geçti ancak şimdilik bir sessizlik hakim. Önümüzdeki dönemde yine Ak Parti‘ye geçebileceği belirtilen iki belediye var. Antalya’da Korkuteli ve Elmalı belediye başkanlarının Ak Parti‘ye geçebileceği kaydediliyor” ifadelerini kullandı.