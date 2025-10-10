İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi Babür Sokak’ta, dün öğle saatlerinde 4 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan anne, üç çocuğundan birini alarak dışarı çıkmayı başardı. Ancak diğer iki çocuk, alevlerin arasında mahsur kaldı. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, cesur bir operasyonla çocukları kurtardı. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla yangın söndürülürken, dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kurtarılan çocuklar, yaşadıkları korku nedeniyle şok geçirdi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, çocukları kucaklarına alarak sakinleştirdi. Bu duygusal anlar, çevredekilerin yüreklerini ısıttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ve polis ekiplerince araştırılıyor.