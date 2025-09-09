Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Toplu Taşıma ve Otobüs Şoförü Yetiştirme Kursu'ndan mezun olan Hatice Taş, aldığı eğitimle belediye otobüslerinde direksiyon başına geçerek hayalini gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kadınların istihdama daha kolay katılabilmesi için mesleki eğitim projelerine hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Toplu Taşıma ve Otobüs Şoförü Yetiştirme Kursu', vatandaşların hem mesleki yeterliliklerini artırdığı hem de istihdam kapısını araladığı bildirildi. Kursun, D sınıfı sürücü belgesi olan tüm vatandaşlara açık olarak düzenlendiği da ifade edildi.

İki aşamalı ilerleyen kurs sürecinde ilk olarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1 ay boyunca teorik eğitim alan adaylara "İlkyardım', "Öfke kontrolü', "İletişim yöntem becerileri', "Stres yönetimi', "Trafik okuryazarlığı ve kuralları', "Ulaşımda enerji verimliliği" gibi konularda kapsamlı bilgiler verildiği kaydedildi. Teorik eğitimin ardından kursiyerlere ikinci adım olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı MEŞOT Otobüs Yerleşkesi'nde uygulamalı eğitim veriliyor. Burada kursiyerler hem direksiyon eğitiminin yanı sıra hem de teknik, mekanik ve bakım alanlarında bilgi veriliyor. 15-20 kişilik sınıflarda verilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK "Toplu Taşıma Otobüs Şoförlüğü Sertifikası" almaya hak kazanıyor.

Lise mezunu ve 2 çocuk sahibi olan Hatice Taş, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sunduğu eğitim programına katılarak kariyerinde önemli bir adım attı. Tüm teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan Taş, gerekli sertifikayı aldıktan sonra, belediyenin otobüs şoförlüğü için açtığı ilana başvurdu. Başvuru sürecindeki tüm aşamaları başarıyla geçen Taş, Mersin sokaklarında uzun ve körüklü otobüsleri ustalıkla kullanmaya başladı.

Kursiyer Hatice Taş, kursu yakın çevresinden öğrendiğini belirterek, "Lise mezunu olduğum için herhangi bir güvencem yoktu. Yapabileceğime inandığım için kursa katıldım. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunun örneği olarak kendimi görüyorum. Hiç tanımadığımız kadınlardan yolculuk esnasında çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

2 çocuk annesi olduğunu ve karşılaşmış olduğu zorlukları kurs sayesinde fırsata çevirdiğine de değinen Taş, "Bugüne kadar çalışma fırsatım olmadı. Hayat şartlarım zorlaştıktan sonra çalışmak mecburiyetinde kaldım. Çok iyi araç kullanıyordum artık çok iyi bir otobüs şoförü olduğumu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu kurs sayesinde kendime güvenim arttı ve güvenilir bir iş alanında istihdam sağladım" ifadelerini kullandı.

"KURSİYERLER, KURS MERKEZİMİZDE İŞİ EHLİNDEN ÖĞRENİYORLAR"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Sorumlusu Eren Demir, Toplu Taşıma ve Otobüs Sürücüsü Yetiştirme Kursu'nda, kursiyerlere verilen eğitimin içeriğinden bahsetti. Demir, "Kursiyerler, MERCEK'te mesleki eğitimlerini teorik olarak tamamlayıp belediyemizin de toplu taşıma yerleşkesinde pratik yaparak, belediye otobüslerinde deneyim kazanıyorlar. Burada işi ehlinden öğreniyorlar. Biz burada onların, güvenli bir şekilde trafiğe nasıl çıkabilecekleri konusunda eğitimlerini tamamlayıp toplu taşımada vatandaşa ve trafiğe karşı kendilerini güvende ve rahat hissetmelerini sağlayacakları pozisyon sağlıyoruz" şeklinde konuştu.