2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Olay, Pamukkale'nin Fesleğen Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre; İstiklal Caddesinde bulunan bir apartmanın 2. katında yaşayan Cemil Eviyakınoğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan akrabaları bugün eve bakmaya geldi. Cemil Eviyakınoğlu'nu kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekiplerine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlıkçılar Eviyakınoğlu'nun bir süre önce öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemeden ardından Cemil Eviyakınoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna sevk edildi.