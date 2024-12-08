2 dizi daha final yapıyor

Sezon ilerledikçe ekranlardaki yaprak dökümü de sürüyor. Reyting canavarına yenik düşen 2 dizi daha izleyicisine veda ediyor.

Show TV’de ekrana gelen ‘Kalpazan’, yarın (9 Aralık) final yapıyor. Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı dizi, güçlü rakipleri karşısında tutunamadı. O3 Medya imzalı ‘Kalpazan’, 8. bölümüyle ekran ömrüne nokta koyacak.

Yaz boyunca Kanal D’de Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan ancak yeni sezonla birlikte yayın günü Cumartesi’ye alınan ‘Yalan’ için de final kararı alındı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç’in başrolde olduğu Süreç Film imzalı dizi, 30. bölümüyle 28 Aralık Cumartesi günü son kez izleyici karşısına çıkacak.

Belgeselle ölümsüzleşti

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Mutfaktaki başarısıyla şöhreti sınırları aşan şef Hüseyin Özer’in hayatı film oldu.

50 yıldır İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk yemeklerini bütün dünyaya sevdiren Hüseyin Özer, ‘Husin’ isimli drama belgeselle ölümsüzleşti. Belgesel filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Koçan yapmış. Londra Mayfair’de bulunan Curzon Sinema Salonu’nda galası yapılan filmde Hüseyin Özer’in hayatı, sokak çocukluğundan nasıl restoranlar zinciri sahibi olduğu, Londra’da terör örgütleri tarafından nasıl hedef alındığı gibi konular anlatılmış.

Çekimleri yaklaşık 1 yıl süren filmde Uğur Dündar ve İlber Ortaylı gibi önemli isimler de yer alıyor. Özer, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne Türk yemeklerini sevdiren, ‘Michelin Yıldızı’ alan ilk Türk şef olma gururunu yaşayan özel isimlerin başında geliyor.

Turgay Salim’den yeni türkü

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Kıbrıslı Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Salim, geçmişin masumiyetine ve kaybolan gençlik günlerine duyulan derin özlemini Kıbrıs’ın kültürel mirasını yansıtan şehriyle anlattığı yeni türküsü ‘Mağusa Şehri Kal-a’yı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri Bülent Fevzioğlu’na, müziği Turgay Salim’e ait türkünün düzenlemesi Coşkun Karademir imzası taşıyor. Türkünün derinlikli hikâyesi, Kutay Alicik’in yönetmenliğini yaptığı ve Mağusa’nın büyüleyici atmosferinde çekilen klip ile izleyenleri eşsiz bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

Aynı zamanda popçu Buray’ın da babası olan Turgay Salim, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.