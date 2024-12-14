2 dükkan aynı anda yandı

Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Özkürtün beldesinde karayolu kenarında bulunan gözleme salonunda yangın çıktı. Alevler bitişikteki çay ocağına da sıçradı. 2 işyeri kullanılmaz hale geldi.

Özkürtün Beldesinde Gümüşhane-Kürtün karayolu kenarında bulunan ahşaptan yapılma gözleme ve çay salonlarında dün gece yarısı yangın çıktı.

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İlk olarak Yasemin Şinik’e ait gözleme salonunda başlayan ve elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın ahşapların tutuşmasıyla birlikte kısa sürede büyüyerek yandaki Yusuf Kaan Coşkun’a ait Çınaraltı Kafeye de yayıldı.

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Alevlerin metrelerce yükseldiği ve kısa sürede her iki işletmeyi de küle çeviren yangına Özkürt'ün Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken her iki işyeri de kullanılamaz hale geldi.

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