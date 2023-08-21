2. Dünya Savaşı'nda Japon savaş uçaklarının vurulma görüntüleri ortaya çıktı

ABD ordusu, 2. Dünya Savaşı'nda Japon savaş uçaklarının Pasifik üzerinde vurulduğu görüntüleri yayınladı.

2. Dünya Savaşı'nda Japon savaş uçaklarının vurulma görüntüleri ortaya çıktı

2. Dünya Savaşı'nda Japon savaş uçaklarının Pasifik üzerinde vurulma görüntüleri, ABD ordusunun arşivinden yayınlandı. Görüntülerde ABD donanmasının Japon savaş uçaklarını bombardımana tuttuğu görülüyor.

ABD ordusunun arşivinden yayınlanan kayıtlarda, ABD savaş gemilerinin gökyüzündeki Japon uçaklarını ördek gibi vuruyor. Vurulan uçakların alev aldığı ve denize düştüğü görülüyor.

JAPONYA 15 AĞUSTOS'TA ANMA TÖRENİ DÜZENLEMİŞTİ

2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarih olan 15 Ağustos'ta, savaşta hayatını kaybedenler Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen törenle anılmıştı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda yapılan törende, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra savaş kurbanlarının yakınları dahil yaklaşık bin 800 kişi katılmıştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende yaptığı konuşmada, "Çatışmaların henüz sona ermediği bu dünyada, 'Barışa Proaktif Katkı' ilkesi altında Japonya, uluslararası toplumla güçlerini birleştirmeye ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları çözmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BİNLERCE JAPON ASKERİ ÖLDÜ

ABD, Japonya'nın Pearl Harbor Baskını'nın ardından 2. Dünya Savaşı'na girdi. Pearl Harbor saldırısında Japon güçleri, 12 adet Amerikan savaş gemisini hasara uğratırken 188 savaş uçağını imha etti. Bin 178 ABD askerinin yaralandığı saldırıda, 2 bin 403 ABD askeri ile 68 sivil de yaşamını yitirdi.

Pasifik üzerinde daha sonra ABD ve Japonya arasında çok sayıda çatışma yaşandı. Savaş nedeniyle 241.000 ila 900.000 arasında Japon askeri hayatını kaybetti. ABD ve Japonya arasındaki savaş, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atıldığı 1945 yılına kadar devam etti.

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