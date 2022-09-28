Son dakika. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın hakemi belli oldu.

2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Derbide Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev maçta Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.

Maç öncesinde Beşiktaş 14 puanla 4. sırada bulunuyor. 6 maç oynanyan ve bir haftayı bay geçen Fenerbahçe ise 13 puanla 6. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. 8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan