2. el araçlarda fiyatlar düştü

Ağustos ayına ait ikinci el araç ilan verilerine dayanan analizde, ikinci el araçların reel fiyatlarının yılın en düşük seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatlarına dayanan aylık fiyat endeksine göre cari fiyatlar yataya yakın, çok hafif bir artış gösterdi.

Ancak, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1'lik bir azalma gözlemlendi. Bu durum, ağustos ayını reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.

ORTALAMA İLAN FİYATLARI VE ARAÇ TÜRLERİ

Geçen ay, ortalama ilan fiyatları 680 bin 584 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük bir artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.

Geçen ay ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında ise Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic, Polo, Passat ve Corsa ön planda yer aldı.

FİYAT SEGMENTLERİNDEKİ DEĞİŞİM

500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı temmuz ayına göre yüzde 2,8 düşüş gösterirken, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı ise yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koyuyor.

Otomatik vitesli araç ilanlarında geçen ay bir artış gözlemlendi. Temmuzda yüzde 20,3 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı ağustos ayında yüzde 26,5’e yükseldi. Düz vitesli araçların ilanları temmuzda yüzde 66 iken, geçen ay yüzde 63’e geriledi. Yarı otomatik vitesli araçların ilanları ise temmuzdaki oranı olan yüzde 13,4’ten, geçen ay yüzde 10,3’e geriledi.

Halil Ali Şenay, sıfır araçlar için uygulanan kampanya ve indirimlerin tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek, tatil dönemine rağmen ekonomik gelişmelere bağlı olarak eylül ayında sıfır araçlardaki fiyat artışı beklentisinin pazardaki hareketliliği desteklediğini aktardı. Şenay, "Geçen ay, temmuzdaki reel fiyat düşüş trendinin devam ettiğini kaydederek, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi, bu da ağustos ayını reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.