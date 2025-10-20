YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı (ESYED), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
İki gün süren çalıştayın açılış konuşmalarını, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Murat Yurdakul, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Endüstriyel Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenay Balbay gerçekleştirdi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştayda; sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm politikaları, karbon yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.
Türk Telekom, Turkcell, Zorlu Holding, Yapı Kredi, Koç Üniversitesi, Gübretaş Maden, RSM Türkiye, RHG EnerTürk, Kimpur, Sürdürülebilir Ticaret Derneği ve Blueit gibi önemli kurumların temsilcileri çalıştayda yer aldı.
Katılımcılar, sanayi-üniversite iş birliği kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlendirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve yeşil ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.
Çalıştay, soru-cevap oturumlarının ardından kapanış konuşmalarıyla sona erdi.