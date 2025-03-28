2 ev aynı anda yandı

Kaynak: İHA

Edirne'de alevlerin sardığı 2 müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Mahalle sakinleri korkudan sokaklara döküldü.

Edirne Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak'ta bulunan bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, bir müstakil eve daha sıçradı. Yangın dolayısıyla mahalleli büyük korku yaşayarak, sokağa döküldü.

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Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alev alev yanan iki müstakil ev itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin içinde olmadığı iki müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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