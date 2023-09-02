İzleyiciler 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Eylül Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?

2 EYLÜL CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 13 Dakika (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

14:55 Göktaşı (Yerli Sinema)

16:55 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Melefiz 2: Kötülüğün Gücü (Yabancı Sinema)

22:25 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Ay’dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:45 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aile Hükümeti (Yerli Sinema)

22:30 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Belalı Karakol (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star