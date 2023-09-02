İzleyiciler 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Eylül Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?
2 EYLÜL CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
14:45 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 13 Dakika (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)
14:55 Göktaşı (Yerli Sinema)
16:55 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Melefiz 2: Kötülüğün Gücü (Yabancı Sinema)
22:25 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Ay’dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
12:00 Adım Farah
14:45 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aile Hükümeti (Yerli Sinema)
22:30 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
13:30 Yüksek Sosyete
15:45 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:45 Belalı Karakol (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star