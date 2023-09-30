Ağla sevgili yurdum ağla. Bir tarafta ucuz ekmek kuyruğu, bir tarafta da 100 bin liralık iPhone kuyruğu

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 2 kuyruk manzarası Türkiye gerçeğini ortaya koydu. Bir yanda 3 kuruşun hesabını yapan vatandaşlar ucuz et kuyruğuna girerken, diğer yanda ise lüks telefon almak isteyenler görüldü.

Ağla sevgili yurdum ağla. Bir tarafta ucuz ekmek kuyruğu, bir tarafta da 100 bin liralık iPhone kuyruğu

Diyarbakır’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerde kuyruk oluşuyor. Öte yandan Ankara’da ise 65 bin liralık iPhone 15 için satıştan saatler önce kuyruk oluştu.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerce kuyruk oluşturan yurttaşlar önce fiş alıyor.

ekran-goruntusu-2023-09-30-114119.png

Sırası gelenler bir kilo kıyma bir kilo kuşbaşı alabiliyor. Kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı 200 TL, kavurmanın kilosu ise 295 TL’den satılıyor. Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı, "Zamları biz yapmıyoruz. Kimse besicilik ve hayvancılık yapmak istemiyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Köklü çözüm bulunamadığı takdirde büyük sorunlar bizi bekliyor” dedi.

ANKARA’DA İSE 65 BİN LİRALIK KUYRUK

Diyarbakır’daki görüntülerin aksine Ankara’da oluşan görüntüler “Bir Türkiye Manzarası”nı ortaya koydu.

ekran-goruntusu-2023-09-30-114200.png

Dünyanın çeşitli ülkelerinde iPhone ürünlerini satın almak için oluşan kuyrukların bir benzeri de Ankara'da görüldü. Vatandaşlar, Ankara’da bir alışveriş merkezinde fiyatı en az 65 liradan başlayan iPhone 15 için kuyruk oluşturdu.

İlgili Haberler
iPhone 15 kuyruğunda bekleyen vatandaş ‘enayi’ diyenlere kızdı: 90 bin liraya hazır müşterim var
Helikopterle gelen iPhone 15’leri halatla inen görevliler teslim etti. Şafak operasyonu gibi teslimat
Emekliler ucuz et kuyruğunda isyan etti: Suç bizde her defasında oy veriyoruz
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Son Haberler
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir?
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı Ekonomi
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun Güncel
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Ekonomi
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek
İkinci Titanik faciası film oluyor Dünya
İkinci Titanik faciası film oluyor