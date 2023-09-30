Ağla sevgili yurdum ağla. Bir tarafta ucuz ekmek kuyruğu, bir tarafta da 100 bin liralık iPhone kuyruğu

Diyarbakır’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerde kuyruk oluşuyor. Öte yandan Ankara’da ise 65 bin liralık iPhone 15 için satıştan saatler önce kuyruk oluştu.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerce kuyruk oluşturan yurttaşlar önce fiş alıyor.

Sırası gelenler bir kilo kıyma bir kilo kuşbaşı alabiliyor. Kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı 200 TL, kavurmanın kilosu ise 295 TL’den satılıyor. Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı, "Zamları biz yapmıyoruz. Kimse besicilik ve hayvancılık yapmak istemiyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Köklü çözüm bulunamadığı takdirde büyük sorunlar bizi bekliyor” dedi.

ANKARA’DA İSE 65 BİN LİRALIK KUYRUK

Diyarbakır’daki görüntülerin aksine Ankara’da oluşan görüntüler “Bir Türkiye Manzarası”nı ortaya koydu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde iPhone ürünlerini satın almak için oluşan kuyrukların bir benzeri de Ankara'da görüldü. Vatandaşlar, Ankara’da bir alışveriş merkezinde fiyatı en az 65 liradan başlayan iPhone 15 için kuyruk oluşturdu.