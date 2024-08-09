2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Operasyonda, 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan denetimlerde S.Y. ve Z.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yasa dışı geçiş girişimlerinin detayları araştırılıyor.

Ayrıca, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen bir başka operasyonda PKK terör örgütü şüphelisi A.C. de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.