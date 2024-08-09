2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Kaynak: DHA
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyonda, 1’inci derece askeri yasak bölgede yapılan denetimlerde S.Y. ve Z.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yasa dışı geçiş girişimlerinin detayları araştırılıyor.

Ayrıca, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen bir başka operasyonda PKK terör örgütü şüphelisi A.C. de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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