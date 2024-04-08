2. GAİPLİK İLANI T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Nisan 2024 / 00:01

Sayı : 2023/73 Esas 04/04/2024 MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile İzmir ili, Bornova ilçesi, Altındağ Mah.7543 Ada, 2 Parselde tapuya kayıtlı taşınmazın malikleri olan 1-Osman,2-Süleyman oğlu Nadir, 3-Süleyman kızı Münevver için kayyımlık kararı verildiği 22/12/2009 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişilerin gaipliğine karar verilmesini ve taşınmazdaki payların hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava olunmuştur. Davacı vekilinin gaip kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir ili, Bornova ilçesi, Altındağ Mah.7543 Ada, 2 Parselde müşterek malik gözüken Osman , Süleyman oğlu Nadir , Süleyman kızı Münevver'i tanıyan bilen , kişilerin mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.