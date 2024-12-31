2 genç kızın sabıka kaydı polisi dehşete düşürdü. Melek yüzlü şeytanlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un 2 ilçesinde evlerden yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı. 21 yaşındaki T.U.'nun hırsızlık, çocuk kaçırma suçlarının da aralarında bulunduğu 112 suç kaydı olduğu 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Üsküdar, Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Kasım 2024 tarihinde B.S.'nin evine giren hırsızlar evde buldukları yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız bu kez Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde bulunan S.Y.'ye ait eve girerek yaklaşık 500 bin liralık altın ziynet eşyasıyla birlikte kayıplara karıştı.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin site içerisinde bulunan evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri, kapı kilitlerini kırarak hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra ayrıldıkları görüldü.

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Görüntüleri inceleyen polis, 2 kadın şüphelinin kimliklerini tespit etti. T.U. (21) ile E.K. (23) isimli şüpheliler teknik takibin ardından Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

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Şüphelilerden T.U.'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken 15 adet toplamda 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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