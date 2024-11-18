2 genci hayattan koparan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Aksaray’ın Sarı Çubuk köyünde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada, kepçenin devrilmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Olay, önceki gün öğle saatlerinde şantiyede devam eden çalışmalarda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı. Olayın ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

İddiaya göre, kazanın meydana geldiği sırada kepçe operatörü, lavabo ihtiyacını karşılamak üzere tuvalete gitmişti. Bu sırada, iki genç şantiye alanındaki kepçeye binerek hareket etmeye başladı. Gençlerin kontrolsüz bir şekilde bindikleri kepçe, devrilerek büyük bir faciaya yol açtı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kepçenin kapısına asılarak hareket ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği, iki gencin son anda kepçeden çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamayarak kepçenin altında kaldığı görüldü.