2 gollü maçta Chelsea ile Arsenal yenişemedi

Premier Lig’in 10 Kasım 2024 tarihli karşılaşmasında Chelsea, Arsenal’i konuk etti. Mikel Arteta’nın yönetimindeki Arsenal, Gabriel Martinelli’nin attığı golle öne geçti ancak Chelsea, Pedro Neto’nun muazzam golüyle beraberliği sağladı. Sonuç, Liverpool’un liderliğini sürdürmesi açısından olumlu bir gelişme oldu.

Arsenal, 60. dakikada Martinelli’nin mükemmel şutuyla öne geçti. Chelsea ise 70. dakikada Pedro Neto’nun uzak mesafeden yaptığı harika vuruşla eşitliği sağladı. Bu gol, Neto’nun Premier Lig’deki ilk golüydü ve büyük takdir topladı. İki takım da galibiyet arayarak baskı kurmasına rağmen maçta bir başka gol olmadı.

Chelsea’nin defans oyuncusu Cole Palmer, özellikle ilk yarıda birçok gol fırsatını değerlendiremedi. Arsenal’in de bu maçta gol yollarında etkisiz kalması, şampiyonluk yarışındaki iddialarını zayıflattı. Özellikle Arsenal’in yıldız ismi Bukayo Saka’nın, maçın sonlarına doğru Marc Cucurella’nın müdahalesiyle sakatlanarak oyundan çıkması, Arteta’nın bir diğer endişesi oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Leandro Trossard, Arsenal için galibiyet golüne çok yaklaştı ancak net bir fırsatı değerlendiremedi. Chelsea, sonrasında şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmemek için savunmasını güçlendirdi. Arsenal ise, 10 Kasım itibariyle lider Liverpool’un 9 puan gerisinde kaldı. Chelsea ise gol averajıyla zirveye yakın duruyor.

Arteta'nın Sakatlık Kabusu

Arteta, uzun bir sakatlık sürecinin ardından Martin Odegaard’ı sahada görmekten memnun olsa da, oyuncularının performansından tatmin olamadı. Özellikle Bukayo Saka’nın sakatlığı, takımın moralini bozdu. Öte yandan, Chelsea’de Pedro Neto’nun performansı, takımı adına parlayan bir umut ışığı oldu. Neto’nun özellikle Arsenal savunmasını zor durumda bırakan hızla ilerleyen oyunuyla Chelsea, son dakikaları kontrol altında tutmaya çalıştı.