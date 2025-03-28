2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga



Olay, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayii önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşürken, taraflardan T.E.C.'nin göğüs bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki esnafın yerde kanlar içinde yatan şahsın yarasına tişörtle tampon yaparak kanamayı yavaşlatmaya çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince T.E.C., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.E.C.’yi yaralayan şahıs ve arkadaşı olay yerinden kaçtığı, polisin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

