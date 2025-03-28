2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Kaynak: İHA
2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayii önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşürken, taraflardan T.E.C.'nin göğüs bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

aw421707-02.jpg

Çevredeki esnafın yerde kanlar içinde yatan şahsın yarasına tişörtle tampon yaparak kanamayı yavaşlatmaya çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince T.E.C., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.E.C.’yi yaralayan şahıs ve arkadaşı olay yerinden kaçtığı, polisin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Son Haberler
Evdeki vatandaşlara soruldu! Protestolarda halk kimden yana?
Evdeki vatandaşlara soruldu! Protestolarda halk kimden yana?
2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga
2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga
Otomobilin alev topuna döndü! Alevler ormana sıçradı
Otomobilin alev topuna döndü! Alevler ormana sıçradı
Tatilciler yola çıktı! Otoyolda yoğunluk oluştu
Tatilciler yola çıktı! Otoyolda yoğunluk oluştu
Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu
Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu