2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesinde Teyfik Özocaklı caddesinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, U. D. isimli şahıs yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., M. D., E.D., A.K. ve M.S sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.