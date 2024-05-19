2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesinde Teyfik Özocaklı caddesinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, U. D. isimli şahıs yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., M. D., E.D., A.K. ve M.S sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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