2 grup arasında silah, bıçak ve sopalı kavga! 5 yaralı

Kaynak: DHA

Kocaeli'de Darıca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada aynı grupta yer alan H.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olurken T.C. ise bıçaklanarak, karşı gurupta da İ.E., A.E. ve M.E. sopa darbeleriyle yaralandı.

kocaelide-2-grup-arasinda-silah-bicak-682964-202236.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Y. ve T.C. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İ.E., A.E. ve M.E. ise Darıca’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
ABD: 800’ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü
ABD: 800’ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü
Depremin ardından tsunami olmuş! Günler sonra ortaya çıktı
Depremin ardından tsunami olmuş! Günler sonra ortaya çıktı
İSKİ Genel Müdürü'nün tutuklanmasında tuhaf ayrıntı! Şikayeti tehdit edildiği kişiler yapmış
İSKİ Genel Müdürü'nün tutuklanmasında tuhaf ayrıntı! Şikayeti tehdit edildiği kişiler yapmış
2 grup arasında silah, bıçak ve sopalı kavga! 5 yaralı
2 grup arasında silah, bıçak ve sopalı kavga! 5 yaralı
Kadıköy’de 5’inci katındaki balkon çöktü! Bina boşaltıldı
Kadıköy’de 5’inci katındaki balkon çöktü! Bina boşaltıldı