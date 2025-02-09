2 grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA
2 grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralandı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı 15 yaşındaki Arda Kurnaz yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, taraf yakınlarının da olaya karışmasıyla silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Arda Kurnaz Seydişehir Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Taha Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), Serkan Karşı (19) ve Ömer Ever (14) ise Konya ve Seydişehir’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Arda Kurnaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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