Olay, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, silahlar çekildi.

3 YARALI VAR

Yaşanan arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı. Silah kullanan grup olay yerinden kaçarken, yaralılar kendi imkanlarıyla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.