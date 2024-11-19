2 gün önce kaybolan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu

Bursa'da kaybolan 13 yaşındaki İdil Durgut ile 14 yaşındaki Çisem Su Çiçek'in güvenle bulunup ailelerine teslim edilmesi, sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. 13 yaşındaki İdil, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemişti, 14 yaşındaki Çisem Su ise 4 gün önce kaybolmuştu. Her iki çocuk, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince bulundu ve ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Valiliği "16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil Durgut ve Çisem Su Çiçek isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.