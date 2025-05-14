2 gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle kamyona çarparak öldü

Kaynak: DHA
2 gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle kamyona çarparak öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 43 yaşındaki Sezgin Kırçoban yaşamını yitirdi.

2 gün önce motosikletini satışa çıkardığı öğrenilen Kırçoban’ın kaskının da parçalandığı görüldü.

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Kaza, akşam saatlerinde Belen Mahallesi Belen Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli istikametine gitmekte olan Sezgin Kırçoban yönetimindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet, Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapan Aytekin A. (59) yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı bir kargo şirketine ait kamyona çarpıp, altında kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin Kırçoban’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şoka giren kamyon sürücüsü Aytekin A.’ya ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Sezgin Kırçoban’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

MOTOSİKLETİNİ 2 GÜN ÖNCE SATILIĞA ÇIKARMIŞ

Sezgin Kırçoban’ın, motosikletini 11 Mayıs’ta satılığa çıkardığı öğrenildi. 1 çocuk babası Kırçoban’ın kaskının parçalandığı da görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

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