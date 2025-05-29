2 gün sonra 8 bin kişi işsiz kalacak. 96 mağazası dört dağıtım merkezi bulunuyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 gün sonra 8 bin kişi işsiz kalacak. 96 mağazası dört dağıtım merkezi bulunuyordu

Kanada’nın 355 yıllık perakende devi Hudson’s Bay Company, dijitalleşmenin baskısıyla kapanıyor. Pazar günü 96 mağaza ve dört dağıtım merkezi kapatılarak 8 bin 347 kişi işsizler ordusuna katılacak.

Kanada’nın en eski perakende zincirlerinden Hudson’s Bay Company (HBC), 355 yıllık tarihine veda ediyor. 1670’te kurulan şirket, Pazar günü tüm mağazalarını kalıcı olarak kapatacak. HBC’nin 96 mağazası, dört dağıtım merkezi ve merkez ofisi bulunuyordu. Kapanışla birlikte 8 bin 347 çalışan, yani iş gücünün yüzde 89’u, işten çıkarılacak. Bu karar, Kanada perakende sektöründe büyük yankı uyandırdı.

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HBC’nin kapanışı, fiziki mağazaların azalması ve çevrimiçi alışverişin yükselişiyle açıklanıyor. Amazon gibi dijital perakende devleriyle rekabet, köklü zincirleri zorluyor. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, HBC’nin geleneksel iş modelini sürdürülemez kıldı. Şirket, Mart 2025’te yeniden yapılanma çabalarının başarısız olması durumunda operasyonlarını durduracağını açıklamıştı. Alternatif çözümler bulunamayınca, tasfiye süreci başlatıldı.

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HBC, Kuzey Amerika’nın en eski şirketlerinden biri olarak, kürk ticaretinden modern perakendeciliğe uzanan zengin bir geçmişe sahipti. Kanada’nın ekonomik ve kültürel tarihinde önemli bir rol oynayan şirket, özellikle “The Bay” mağazalarıyla biliniyordu. Ancak, son yıllarda artan maliyetler ve değişen pazar dinamikleri, HBC’yi kapanışa sürükledi.

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İşten çıkarmalar, 8 binden fazla çalışanın geçim kaynağını kaybetmesi anlamına geliyor. Kanada’daki iş gücü piyasası, bu toplu işten çıkarmalardan olumsuz etkilenebilir. HBC, çalışanlarına destek paketleri sunacağını açıklasa da, bu durum işsizlik oranlarını artırabilir.

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Kanada perakende sektörü, bu kapanışla yeni bir döneme giriyor.

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