2 gündür aranıyordu, baraj gölünde cesedi bulundu

Kale ilçesinde yaşayan Turan Balık'a ulaşamayan yakınları 31 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Balık'ın otomobili Kömürhan Köprüsü yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu.

Bölgede yapılan çalışmalarda Balık'a ulaşılamayınca otomobilin terk edildiği alandaki Karakaya Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen ve İnsansız Sualtı Tespit Görüntüleme Cihazının da kullanıldığı çalışmalar sırasında Turan Balık'ın cansız bedeni dün gece baraj gölünün 64 metre derinliğinde bulundu.

Sudan çıkarılan Balık'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.