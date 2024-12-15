2 gündür başı ağrıyan öğretmen okulda beyin kanaması geçirdi

Kocaeli'de 2 gündür baş ağrısı çeken öğretmen, okulda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken öğretmenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Darıca Nenehatun İlkokulu'nda görevli olan okul öncesi öğretmeni Sema Özdemir, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. 2 gündür başı ağrıdığı öğrenilen Özdemir, okulda fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan kadının, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sema Öğretmenin durumun kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"ÖĞRETMENİMİZİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "İlçemiz Nenehatun ilkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan Sema Özdemir, görevinin başında fenalaştığı için ambulansla Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılmıştır. İlk müdahaleden sonra öğretmenin beyin kanaması geçirdiği teşhis edilmiş ve hızlıca Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğretmenimizin yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Öğretmenimize acil şifalar diler, tekrar aramıza dönmesi için eğitim camiamızdan ve halkımızdan dua talep ediyoruz" dedi.