2 gündür kayıptı baraj gölünde ölü bulundu

Kaynak: İHA
2 gündür kayıptı baraj gölünde ölü bulundu

Malatya'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki adam, baraj göletinde ölü halde bulundu.

Vaka, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde yer alan Kömürhan Köprüsü çevresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 38 yaşındaki T.B.'den iki gündür haber alamayan akrabaları, durumu emniyet birimlerine aktardı. Yapılan araştırmalar sonucunda T.B.'ye ait araç, Kömürhan Köprüsü civarında bırakılmış şekilde bulundu.

Hadisenin bildirilmesi üzerine alana Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma timleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan taramada, T.B.'nin cansız vücuduna yaklaşık 65 metre derinlikte ulaşıldı.

T.B.'nin naaşı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu soğukhanesine götürülürken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Eski ziraat odası başkanının ölümünde 8 tutuklama
Eski ziraat odası başkanının ölümünde 8 tutuklama
3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları
Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını
Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını
9 polis gazdan etkilenerek ölümden döndü
9 polis gazdan etkilenerek ölümden döndü