2 gündür kayıptı baraj gölünde ölü bulundu

Vaka, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde yer alan Kömürhan Köprüsü çevresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 38 yaşındaki T.B.'den iki gündür haber alamayan akrabaları, durumu emniyet birimlerine aktardı. Yapılan araştırmalar sonucunda T.B.'ye ait araç, Kömürhan Köprüsü civarında bırakılmış şekilde bulundu.

Hadisenin bildirilmesi üzerine alana Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma timleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan taramada, T.B.'nin cansız vücuduna yaklaşık 65 metre derinlikte ulaşıldı.

T.B.'nin naaşı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu soğukhanesine götürülürken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.