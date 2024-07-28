2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi

2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi
Düzenleme: Kaynak: DHA

Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcak hava dalgasının, Balkanlardan gelen soğuk hava akımlarıyla zayıfladığı bildirildi. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde 'eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan Afrika kökenli sıcaklıkların tekrar etkili olacağını açıkladı.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 1

Türkiye'yi her yıl temmuz sonu ve ağustos başında etkileyen Afrika kökenli sıcak hava dalgası, bu yıl da beklenen dönemde kendini gösterecek. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin Afrika kökenli sıcaklıklardan etkilenmesini öngördü.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 2

Prof. Dr. Tağıl, geçen yıl haziran ayından itibaren okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını, Akdeniz’de de deniz yüzey sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini belirtti.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 3

Ayrıca, kara yüzey sıcaklıklarının da artış gösterdiğini vurgulayan Tağıl, Türkiye'de Haziran 2023'ten bu yana mevsim normallerinin üzerinde kara sıcaklıkları gözlemlendiğini ifade etti.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 4

"KURAKLIK ALARM VERİYOR"

Prof. Dr. Tağıl, son 12-13 ay boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinin birçok hava olayını tetiklediğini belirtti. Kuraklığın önemli bir etki olduğuna dikkat çeken Tağıl, "Ülkemizde şu anda kuraklık alarm seviyesine gelindi. Bu durum, yer altı su seviyelerinde büyük açıklar oluşmasına yol açtı ve tarımsal faaliyetler için su eksikliği yaratıyor. Ağustos ayında tarımsal kuraklık daha da artabilir" dedi.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 5

"SONBAHARDA DA SAĞANAKLAR OLACAK"

Okyanus yüzey sıcaklıklarının atmosfer okyanus salınımlarını etkilediğini ve bu durumun jet akımlarının daha dalgalı ve güneyde seyretmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Tağıl, "Bu, Afrika kökenli sıcak hava kütlesinin Doğu Avrupa ve Türkiye'yi etkilemesine yol açtı. Yunanistan ve Balkanlar'da da sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Artan sıcaklıklar yağışları tetikledi ve sonbaharda ani soğumaların sağanak yağışlara yol açabileceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 6

"YILIN EN SICAK DÖNEMİ"

Prof. Dr. Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında halk arasında 'eyyam-ı bahur' veya 'çöl sıcakları' olarak bilinen dönemin yaşanacağını söyledi.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 7

Tağıl, "Eyyam-ı bahur, yılın en sıcak ve en nemli dönemi olarak bilinir. Sıcak hava koşullarının etkisi bu dönemde yeniden belirgin hale gelecek. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin Ekstrem Tahmin Endeksi'ne göre, Doğu Akdeniz’de anormal sıcaklıklar ve fırtına tahminleri var.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 8

Türkiye'de ise özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerinde temmuz sonunda anormal yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar sel ve heyelan gibi aşırı hava olaylarına yol açabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

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2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi 9
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