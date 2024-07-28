2 günlük serinlemenin ardından dikkat! Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Tarih verildi

"SONBAHARDA DA SAĞANAKLAR OLACAK"

Okyanus yüzey sıcaklıklarının atmosfer okyanus salınımlarını etkilediğini ve bu durumun jet akımlarının daha dalgalı ve güneyde seyretmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Tağıl, "Bu, Afrika kökenli sıcak hava kütlesinin Doğu Avrupa ve Türkiye'yi etkilemesine yol açtı. Yunanistan ve Balkanlar'da da sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Artan sıcaklıklar yağışları tetikledi ve sonbaharda ani soğumaların sağanak yağışlara yol açabileceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.