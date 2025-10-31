Şükrü Özyıldız'la ilişkisi 7 ay önce biten fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor. Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu açıklamıştı.

DOKTORU ZİYARETÇİ YASAĞI GETİRDİ

Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada doktorunun ziyaretçi yasağı getirdiğini söyledi.

Doktorların artık ziyaretçi yasakladığını söyleyen fenomen isim son olarak dedesinin geldiğini belirterek "Dedemin ortamla uyumu. Son ziyaretçi kendisi. Doktor herkesi yasakladı şuan bağışıklığım olmadığı için. Birkaç hafta böyleymiş" ifadelerini kullandı.