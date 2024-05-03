2 hırsız önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çaycuma ilçesinde bir dairede hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Hırsızların çaldığı 2 adet kesim motoru, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet kazma, 2 adet balta, 2 adet el testeresi, 2 adet eğe, 1 adet çekiç, 1 adet ip, 1 adet şemsiye, 1 adet orak, 1 adet boru anahtarı ve 1 adet av tüfeğine ele geçirildi.
2 hırsız Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 2 hırsız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızların çaldığı eşyalar da sahibine teslim edildi.