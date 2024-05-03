2 hırsız önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
2 hırsız önce yakalandı sonra serbest bırakıldı
Zonguldak’ta iki hırsız çaldıkları eşyalar ile jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri biten iki hırsız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çaycuma ilçesinde bir dairede hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Hırsızların çaldığı 2 adet kesim motoru, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet kazma, 2 adet balta, 2 adet el testeresi, 2 adet eğe, 1 adet çekiç, 1 adet ip, 1 adet şemsiye, 1 adet orak, 1 adet boru anahtarı ve 1 adet av tüfeğine ele geçirildi.

2 hırsız Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 2 hırsız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızların çaldığı eşyalar da sahibine teslim edildi.

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