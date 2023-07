2. İ L A N T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/4 Tereke

Talep eden Tereke tasfiye memuru Av. Ercan TARAŞ, İstanbul ili, Kartal ilçesi,Petrol İş Mah.Cilt no 29,hane no: 219 nüfusuna kayıtlı bulunan Durmuş ve Emine'den olma Şükrü ARSLAN TC:56785009684 kimlik numaralı 03/02/1934 doğumlu olup,25/04/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Şükrü ARSLAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.