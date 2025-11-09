MASAK bazı hesaplardaki 20 milyon 160 bin 454 lira işlem hacmi hareketliliği üzerine harekete geçti. Şanlıurfa Emniyet ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirli adreslere operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam değeri 2 milyon 574 bin 80 kuruş olan Dolar, Euro ve altın cinsi para, 2 adet yivsiz av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.