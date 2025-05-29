2 ilde ormanlara girişler yasaklanıyor! Tarih belli oldu

Türkiye genelinde yangın riski yüksek bazı illerde ormanlık alanlara girişler mayıs ayı itibarıyla yasaklandığı belirtildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, valilik onayıyla Eskişehir ve Afyonkarahisar'da orman yangınlarına yönelik tedbir alındığı belirtildi. Buna göre Eskişehir'de 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında, Afyonkarahisar'da ise 15 Haziran- 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca yasakların denetlenmesi amacıyla orman işletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve diğer görevlilerce devriyeler gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Karar; Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde yaz ayları boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklenmesi, nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği tahmini ile 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri, İçişleri Bakanlığı'nın 2023/5 sayılı genelgesi uyarınca alındı. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem başlatılacak. Orman Parkları (resmi kuruluşu olan ve faal piknik-mesire yerleri), ekoturizm alanları, milli park ve tabiat parkı alanları ile resmi görevliler yasak kapsamı dışında tutuldu. Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yereler dışında yapılamayacak. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver vb. amaçlarla kontrollü de olsa ateş yakmak da yasaklandı" denildi.