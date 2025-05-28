2 ilin valisi değişti! Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de

2 valiliğin değişmesi ile birlikte birçok ilde vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişiklik oldu. 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MERKEZE ÇEKİLEN TUNCELİ VALİSİ MÜFETTİŞ OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanması dikkat çekti.

Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın 2 yöneticisi için anma töreni düzenlenmesine izin vermediği iddia edilmiş ve ardından Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Serkan Keçeli, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Eyüp Özdemir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Özkan Demirel, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Mehmet Çağrı Özpolat, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Mehmet Yapıcı, Zonguldak - Ereğli Kaymakamı iken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Ender Faruk Uzunoğlu, Kırıkkale - Yahşihan Kaymakamı iken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Uhut Emre Koyuncu, Ankara - Kalecik Kaymakamı iken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Osman Akbaş, Ankara Vali Yardımcısı iken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Tunahan Çil, Kırıkkale - Keskin Kaymakamı iken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Asım Solak, Diyarbakır - Sur Kaymakamı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Mehmet Erdem Akbulut, Erzincan - Üzümlü Kaymakamı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı.

Muhammed İkbal Yelek, Rize - Güneysu Kaymakamı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı.

Doğukan Mızrak, Hatay Vali Yardımcısı iken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı.

Ahmet Tozlu, Van Vali Yardımcısı iken, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak atandı.

Kutsal Baytak, Malatya - Yeşilyurt Kaymakamı iken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı.

Kadir Taner Eser, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı iken, İzmir - Narlıdere Kaymakamı olarak atandı.

Ünal Coşkun, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, Ankara - Beypazarı Kaymakamı olarak atandı.

Alpaslan Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı iken, İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Murat Soylu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, Ordu Vali Yardımcısı olarak atandı.

Ümit Cavuldak, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Suat Seyitoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, Antalya Vali Yardımcısı olarak atandı.

Halil Avşar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.

Göktuğ Kaan Ayaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri iken, Artvin Vali Yardımcısı olarak atandı.

Haluk Şimşek, Isparta - Yalvaç Kaymakamı iken, Samsun - 19 Mayıs Kaymakamı olarak atandı.

Cemalettin Yılmaz, Edirne - Keşan Kaymakamı iken, Bursa - Karacabey Kaymakamı olarak atandı.