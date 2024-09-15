2 iş yerini kurşunladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, müştekilere ait iş yerlerini 4 gün arayla kurşunlayan bir kişi tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma, A.K. isimli şüphelinin medikal dükkan ve eczane gibi iş yerlerini hedef aldığını ortaya çıkardı.

Olay, geçen ay gerçekleşti. Şüpheli A.K., medikal dükkan ve eczaneyi kurşunladıktan sonra, Y.K. ve Ö.M. isimli kişilerin A.K.'ye yardım ettiği belirlendi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Gasp Büro ve SAM Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, A.K., Y.K. ve Ö.M. kıskıvrak yakalandı.

Olay sırasında kullanılan ruhsatsız tabanca ise Buca ilçesindeki bir iş yerinde bulundu. Adli işlemler tamamlandıktan sonra, A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.