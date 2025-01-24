2 kadının evden hırsızlığı anbean kameraya yansıdı

Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibinin semt pazarına gitmesini fırsat bilen 2 hırsızlık şüphelisi, iddiaya göre kredi kartıyla kapıyı açıp eve girdi. Yatak odasının çekmecesinde bulunan 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan hırsızlar, hızla apartmandan uzaklaştı. Pazarda alışverişini tamamlayıp dönen ev sahibi, odaları dağınık görünce yaptığı kontrolde altın ve paralarının çalındığını saptadı. Haber verilmesi üzerine adrese gelen ekipler, 30 güvenlik kamerası izleyerek kaçan kadın hırsızların kimliğini tespit etti. 2 hırsızlık şüphelisinden 1’i yakalanırken, kimliği belirlenen diğer şüpheli aranıyor.