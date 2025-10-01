2 kardeş boğazları kesilerek katledilmişti! Zanlının savunması 'pes' dedirtti

Sivas'ta 2 kardeş elleri bağlanıp, boğazları kesilerek katledilmişti! Zanlının bugünkü duruşmada yaptığı savunma 'pes' dedirtti

Sivas'ta elleri bağlanıp boğazları kesilerek öldürülen Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek kardeşlerin davasında ikinci duruşma görüldü.

Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez, akıl hastanesinde tedavi gördüğü gerekçesiyle ilk duruşmaya katılmamıştı.

Melisa Şimşek'e yönelik, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Sönmez, savunmasında suçlamaları reddetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen sanığa apartman içerisine girmesi, kentte otobüs durağında otobüs beklemesi, şadırvanda ellerini yüzünü yıkadığı anlar ve kıyafetini değiştirmesi soruldu.

'MASUMUM' DEDİ

Sönmez kendisine tuzak kurulduğunu ileri sürüp güvenlik kameralarına yansıyan kişinin kendisi olduğunu kabul etse de cinayetleri işleyen kişinin kendisi olmadığını, masum olduğunu öne sürdü. Tahliyesini talep eden zanlı, mümkün olmaması halinde ise ev hapsi veya akıl hastanesine yatırılmasını istedi.

Sanığın talebi üzerine duruşma 13 Ekim tarihine ertelendi.

