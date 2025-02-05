2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada babaya tutuklama kararı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktörün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Kazada çocukların ölümüne yol açan 11 yaşındaki sürücünün polis memuru babası B.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

DURUŞMADA SANIKLAR VE AİLELER KATILDI

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.A. ve eşi P.A., kazada hayatını kaybeden çocukların ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme, kazanın detayları ve sanıkların ifadeleri doğrultusunda davayı ele aldı.

SANIK BABANIN İFADESİ

Sanık B.A., mahkemede yaptığı savunmasında, oğlunun traktörü kendi kontrolünde kullandığını ve tek başına kullanmadığını belirtti. Anne P.A. ise, oğlunun traktörü eşinin yanında kullandığını ancak olay anında bunu doğrudan görmediğini ifade etti.

TUTUKLAMA KARARI VE DAVA ERTELEMESİ

Mahkeme, avukatların ve iddia makamının talebi üzerine sanık B.A. hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşma sonrasında olay yerinde keşif yapılmasına karar verilirken, dava ise 29 Nisan’a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akçadağ ilçesinin Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen kazada, 11 yaşındaki K.A. yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Traktör, bir evin duvarına çarparak dururken, kazada G.Ş. (7) ve A.K. (7) yaralandı. Ada Yıldırım (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) ise hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsünün babası bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.