2 kaşıkla işlem tamam

Günde sadece bir kaşık elma sirkesi şeker hastalarına şifa dağıtıyor. İşte detaylı bilgiler…

2 kaşıkla işlem tamam

Tip 2 diyabet, problemli kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durum. Kan şekeri genellikle insülin tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, insülin üretimi ciddi şekilde azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Sürekli olarak yüksek seviyelerin zincirleme etkileri vardır, bu nedenle onları kontrol etmek için alternatif yollar bulmak hayati önem taşır.

Neyse ki, araştırmalar, yüksek kan şekeri seviyelerini düşüren bir dizi diyet müdahalesine odaklandı. En umut verici olanlardan biri, elmalardaki şekerleri fermente ederek onları sirkedeki aktif bileşen olan asetik aside dönüştüren elma sirkesidir.

Bu, Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucudur. Sekiz haftalık paralel bir çalışma kullanılarak günde 20 ml elma sirkesinin etkisini değerlendirmek için tip 2 diyabetli yetmiş katılımcı rastgele bir müdahale ve kontrol grubuna atandı.

Yirmi ml elma sirkesi dört çay kaşığına eşittir. Katılımcıların açlık kan şekeri düzeyleri çalışmanın başında ve sonunda ölçüldü. Açlık kan şekeri, testten sekiz ila 10 saat önce oruç tuttuktan sonra ortalama kan şekeri seviyelerini değerlendirir. Çalışmadan elde edilen bulgular, elma sirkesi ile yapılan müdahalenin açlık kan şekerini "önemli ölçüde iyileştirebileceğini" öne sürdü. Araştırmacılar, denemenin "elma sirkesi tüketiminin glisemik indeksler üzerinde faydalı etkilere neden olabileceğine dair bazı kanıtlar sağladığını" gözlemledi.

Glisemi, kanda glikoz (kan şekeri) bulunması için kullanılan tıbbi terimdir. Glisemik indeksi (GI) takip etmek, yüksek kan şekeri seviyelerine neden olan en kötü suçlulardan uzak durmanıza yardımcı olabilecek faydalı bir kılavuz.

GI, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemidir. Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.

Vücudunuz tarafından hızla parçalanan ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olan karbonhidratlı yiyeceklerin GI değeri yüksektir.

Yüksek GI gıdalar şunları içerir:

Patates

Beyaz pirinç

Şeker ve şekerli yiyecekler

Şekerli meşrubatlar

Beyaz ekmek

Düşük veya orta GI gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur. Bazı meyve ve sebzeleri, bakliyatları ve yulaf lapası gibi tam tahıllı yiyecekleri içerir.

TİP 2 DİYABET

Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. Bunun nedeni, semptomların mutlaka kendinizi iyi hissetmenize neden olmamasıdır.

Tip 2 diyabet belirtileri şunları içerir:

Çok yorgun hissetmek

Denemeden kilo vermek

Genital bölgede kaşıntı veya pamukçuk

İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar

Bulanık görme

Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkmak

Her zaman susamış hissetmek

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