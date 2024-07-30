2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

Kayseri, Kocasinan bölgesindeki bir ikamette meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi.

Argıncık Mahallesi'nde yer alan ve iki katlı olan müstakil evde çıkan yangın, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı baş gösterdi. İlk olarak evin alt katında başlayan alevler, kısa sürede üst kata da yayıldı.

İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi derhal olay yerine yönlendirildi. Polis ekiplerinin evde bulunan vatandaşları güvenli bir şekilde dışarı çıkarmasıyla, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yangın, yaklaşık otuz dakika içinde kontrol altına alınabildi. Olay sonucunda evde ciddi maddi zararlar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülmekte.

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