2 katlı evden 3 traktör dolusu atık çıktı

İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi.
Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi. Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.
Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.
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