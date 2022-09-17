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2 katlı evden 3 traktör dolusu atık çıktı

Kastamonu Tosya'da 2 katlı evden çıkan 3 traktör dolusu atık malzeme şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:12
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2 katlı evden 3 traktör dolusu atık çıktı

2 katlı evden 3 traktör dolusu atık çıktı
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İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi'nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi.

Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi. Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.


Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.

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