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Kokaini otomobilin yedek lastiğine saklamışlar: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da otomobilin yedek lastiğine sakladıkları 6 kilogram kokain ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:42
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2 kişi tutuklandı: Kokaini otomobilin yedek lastiğine saklamışlar

Kokaini otomobilin yedek lastiğine saklamışlar: 2 kişi tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları aracın yedek lastiğinin içerisinde 6 kilogram kokain ele geçirdi.

Otomobildeki İ.E.K. ve Y.C.K. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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