Kokaini otomobilin yedek lastiğine saklamışlar: 2 kişi tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, arama yaptıkları aracın yedek lastiğinin içerisinde 6 kilogram kokain ele geçirdi.
Otomobildeki İ.E.K. ve Y.C.K. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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