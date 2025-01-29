2 kişi yaralanmıştı: Park halindeki otomobile çarptığı görüntüler ortaya çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile eşi yaralanırken, park halindeki otomobil de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.