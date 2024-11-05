2 kişilik evden 2 kamyon çöp çıktı! Kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 kişilik evden 2 kamyon çöp çıktı! Kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Ordu'da 2 kişilik ailenin yaşadığı evden gelen kötü kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Polis nezaretinde girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Altınordu İiçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayıldığı ve çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde ihbar alındı.

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Altınordu Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti.

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Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

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Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, çevre sakinleri derin bir nefes aldı.

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Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını ifade etti.

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