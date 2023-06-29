2 kişinin öldüğü kazada sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş

Denizli’nin Çardak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.

2 kişinin öldüğü kazada sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş

Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç, Ankara – Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.’ya ait park halindeki 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

DAKİKALAR ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylarda ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk’un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.

aw924581-01.jpg

aw924581-02.jpg

aw924581-03.jpg

aw924581-04.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Ölüm tehdidi alan ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Magazin
Ölüm tehdidi alan ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Elmanın çayı mı suyu mu yararlı Şifalı Bitkiler
Elmanın çayı mı suyu mu yararlı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye kimin zoruyla getirildiğini Şerafettin Tilki açıkladı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye kimin zoruyla getirildiğini Şerafettin Tilki açıkladı
Kar beyaz şifa bombası Sağlık
Kar beyaz şifa bombası
Limonu o bölgeye sürünce ne olur Şifalı Bitkiler
Limonu o bölgeye sürünce ne olur
Yabancı uyruklu samuray kılıcıyla Küçükçekmece'de gözdağı verdi Güncel
Yabancı uyruklu samuray kılıcıyla Küçükçekmece'de gözdağı verdi
Rinoplasti sonrası neler yapmalı Sağlık
Rinoplasti sonrası neler yapmalı