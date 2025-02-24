2 kişinin öldüğü kazayla ilgili tutuklama kararı! Detay şoke etti

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında İşçievleri Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. 361 Sokak'tan çıkan Orhan İlaslan kullandığı 35 AOE 404 plakalı otomobil ile Fevzi Çakmak Caddesi'nden gelen Mehmet Akif Kervancıoğlu yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Kazada ters dönen otomobildeki 3 arkadaş ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37), kurtarılamadı.

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Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla ilerleyen otomobilin caddeden hızla geçen minibüsle çarpışması ve kaza nedeniyle ortaya çıkan yüksek ses yer aldı.

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Kazada yaralanan araç sürücüleri tedavisinin ardından taburcu edildi. Kontrollerde, otomobil sürücüsü İlaslan'ın 1.22 promil, minibüs sürücüsü Kervancıoğlu'nun 0.94 promil alkollü oldukları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her 2 sürücü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.