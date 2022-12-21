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2 kişi yanarak ölmüştü. Kamyon şoförüne 6 yıl hapis

Kayseri'de, kamyonuyla çarptığı otomobilde Hamit Bulut ve Nimet Karaca’nın yanarak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim S., 6 yıl 15 gün hapse çarptırdı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 20:08
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2 kişinin yanarak öldüğü kazada kamyon şoförüne 6 yıl 15 gün hapis cezası

2 kişi yanarak ölmüştü. Kamyon şoförüne 6 yıl hapis
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(DHA) Kayseri'de 2 kişinin yanarak can verdiği kazada kamyon şoförünün cezası belli oldu.

Kaza, 29 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim S.’nin kontrolünü kaybettiği kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Hamit Bulut ve Nimet Karaca yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. tutuklanarak cezaevine konuldu.


İbrahim S. hakkında 'taksitle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık İbrahim S., "Araçtakileri kurtarmak için elimden geleni yaptım. Pişmanım. Orada ben de ölebilirdim. Beni de çevredekiler kurtardı" dedi.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim S.'yi, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

 

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